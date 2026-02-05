|
Veralto: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab
Veralto hat am 03.02.2026 die Bilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,01 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 0,910 USD je Aktie in den Büchern standen.
Umsatzseitig wurden 1,40 Milliarden USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Veralto 1,35 Milliarden USD umgesetzt.
Für das abgelaufene Geschäftsjahr wurde einen Gewinn je Aktie von 3,76 USD ausgewiesen. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 3,34 USD je Aktie generiert.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Geschäftsjahr 5,50 Milliarden USD in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 5,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahr gleich. Damals hatte Veralto einen Umsatz von 5,19 Milliarden USD eingefahren.
