Veralto: Zahlen zum abgelaufenen Jahresviertel

Veralto gab am 28.10.2025 die Zahlen für das am 30.09.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,95 USD gegenüber 0,880 USD im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite hat Veralto im vergangenen Quartal 1,40 Milliarden USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 6,85 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Veralto 1,31 Milliarden USD umsetzen können.

Redaktion finanzen.at