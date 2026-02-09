Veranda Learning Solutions hat die Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt

Veranda Learning Solutions hat am 06.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Veranda Learning Solutions hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,08 INR je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -27,150 INR je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Veranda Learning Solutions im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 17,81 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 1,17 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 991,5 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at