Veranda Learning Solutions: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Veranda Learning Solutions veröffentlichte am 28.10.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 10,61 INR beziffert, während im Vorjahresquartal -4,220 INR je Aktie in den Büchern standen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Veranda Learning Solutions in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,57 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 1,27 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel waren 1,39 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at