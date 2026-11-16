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16.11.2026 06:31:29
Veranda Learning Solutions: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
Veranda Learning Solutions äußerte sich am 13.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.
Der Gewinn je Aktie lag bei 112,33 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 10,61 INR je Aktie vermeldet.
Der Umsatz lag bei 505,9 Millionen INR – das entspricht einem Abschlag von 60,08 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 1,27 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Redaktion finanzen.at
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