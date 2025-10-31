Verano A stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Verano A hat am 29.10.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorgestellt.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,17 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,160 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal hat Verano A 279,3 Millionen CAD umgesetzt. Das entspricht einem Abschlag von 5,49 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Hier waren 295,6 Millionen CAD umgesetzt worden.

Redaktion finanzen.at