Veranstalter CTS Eventim traut sich Jahresprognose zu - Aktie steigt

MÜNCHEN (dpa-AFX) - Nach einem weiteren Gewinnschub im dritten Quartal traut sich der Veranstalter und Ticketverkäufer CTS Eventim doch noch eine konkrete Prognose für 2022 zu. Das Unternehmen erwartet laut einer Mitteilung vom Montag in diesem Jahr einen Konzernumsatz von mindestens 1,7 Milliarden Euro und ein normalisiertes operatives Ergebnis (Ebitda) von mindestens 330 Millionen Euro. Das ist mehr als von Analysten im Mittel erwartet. Die Papiere legten um zuletzt gut vier Prozent zu.

Im abgelaufenen dritten Quartal versechsfachte CTS den Umsatz im Vergleich zum coronageprägten Vorjahreszeitraum auf 694 Millionen Euro. Im Vergleich zum Vor-Corona-Zeitraum 2019 war es ein Plus von fast 84 Prozent. Das normalisierte operative Ergebnis betrug 130 Millionen Euro - nach 26 Millionen ein Jahr zuvor und 65 Millionen im dritten Jahresviertel 2019. Den vollständigen Quartalsbericht will das Unternehmen am 17. November veröffentlichen./mis/stw