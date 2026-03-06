|
Verastem: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Verastem stellte am 04.03.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal vor.
Das EPS wurde auf einen Verlust von 0,50 USD je Aktie beziffert. Im Vorjahresviertel waren -1,330 USD je Aktie erzielt worden.
Das EPS für das Gesamtjahr lag bei -3,020 USD. Im Vorjahr waren -3,660 USD je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 30,91 Millionen USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 10,00 Millionen USD umgesetzt worden waren.
