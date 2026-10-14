Verastem Aktie
WKN DE: A1JTPU / ISIN: US92337C1045
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14.10.2026 13:07:40
Verastem Oncology Prices $250 Mln Stock, Warrant Offering; Pre-market Shares Up
(RTTNews) - Biopharmaceutical company Verastem Oncology (VSTM), announced on Wednesday that it has priced an underwritten offering of 30.94 million shares at $8 each and pre-funded warrants for 0.31 million shares at $7.9999 each, raising about $250 million.
Verastem said proceeds will support clinical development of its VS-7375 program and general corporate purposes.
The offering is expected to close on or about October 15 subject to customary conditions. All securities are being sold by Verastem.
Jefferies, Guggenheim Securities and Cantor are joint bookrunners, with B. Riley Securities as lead manager.
In pre-market activity on the Nasdaq, shares of Verastem were up 11.25 percent, changing hands at $8.29, after closing Tuesday's regular session 9.70 percent lower.
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