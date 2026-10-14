Verastem Aktie
WKN DE: A1JTPU / ISIN: US92337C1045
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14.10.2026 13:03:50
Verastem Reports VS-7375 Data, Prices $250M Offering And Names New CEO; Shares Up In Premarket
(RTTNews) - Verastem Oncology (VSTM) reported positive responses to its investigational KRAS G12D inhibitor VS-7375 across pancreatic, lung and colorectal cancers in its Phase 1/2 trial. The candidate achieved a 41% response rate in second-line-or-later pancreatic cancer and 43% in non-small cell lung cancer.
Verastem plans to initiate a Phase 3 pancreatic cancer trial by year-end 2026. Separately, the company priced a public offering expected to generate $250 million in gross proceeds and appointed Michael P. Bailey as President and CEO effective January 1, 2027, succeeding Daniel Paterson.
VSTM closed at $7.45, down 9.70%.
In the pre-market trading, shares were up 17.64% at $8.84.
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