Verastem Shares Rise 5% On Strong AVMAPKI Sales Update

(RTTNews) - Verastem, Inc. (VSTM) shares rose 4.60 percent, or $0.29, to $6.59 on Wednesday, after the company reported preliminary results for the fourth quarter.

Net product revenue was about $17.5 million for the fourth quarter of 2025 and full-year revenue of approximately $30.9 million for AVMAPKI FAKZYNJA CO-PACK. The company also highlighted a solid cash position that extends its runway into the first half of 2027.

The stock opened at $6.42, compared with a previous close of $6.30, and traded between $6.42 and $7.00 on the New York Stock Exchange. The last bid was $4.96 and the ask was $8.30. Volume reached about 2,734,477 shares, above the average volume of 2,006,367. Verastem's 52-week range is $4.01 to $11.25.