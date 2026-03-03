Xlife Sciences Aktie
WKN DE: A2PK6Z / ISIN: CH0461929603
|
03.03.2026 07:00:24
VERAXA Biotech erhält 99,57% Zustimmung zur Fusion - Weg an die NASDAQ unter «VRXA» geebnet
|
Xlife Sciences AG
/ Schlagwort(e): Börsengang/Firmenzusammenschluss
Zürich, 03. März 2026: Die VERAXA Biotech AG («VERAXA»), ein Portfoliounternehmen der Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS) und führender Entwickler neuartiger Antikörper-basierter Krebstherapien, hat an der ausserordentlichen Generalversammlung («aoGV») vom 27. Februar 2026 einen wichtigen Meilenstein erreicht. Die Aktionärinnen und Aktionäre haben der Fusion zwischen der VERAXA Biotech AG und der Veraxa Biotech Holding AG sowie der Voyager Acquisition Corp. («Voyager», NASDAQ: VACH) mit überwältigender Mehrheit zugestimmt.
Mit 12.680.593 Aktienstimmen, entsprechend 99,57% des vertretenen Aktienkapitals, wurde die Fusion genehmigt - ein eindrucksvoller Ausdruck des Vertrauens in die strategische Weiterentwicklung von VERAXA. Die Fusion erfolgt im Wege einer Absorptionsfusion, bei der die Veraxa Biotech Holding AG als übernehmende Gesellschaft die VERAXA Biotech AG integriert und im Zuge dessen in Veraxa Biotech AG umfirmiert. Das bestehende Managementteam unter der Leitung von CEO Dr. Christoph Antz wird die operative Führung fortsetzen.
Dr. Christoph Antz, CEO der VERAXA Biotech AG, kommentierte: «Wir freuen uns über die deutliche Zustimmung unserer Aktionärinnen und Aktionäre. VERAXA ist hervorragend aufgestellt, um langfristig Wert zu schaffen und patientenorientierte, innovative Krebstherapien voranzutreiben.»
Finanzkalender
Kontakt
Xlife Sciences AG,
U¨ber Xlife Sciences AG (SIX:XLS)
Über VERAXA Biotech AG
Über Voyager Acquisition Corp. (VACH US)
Rechtlicher Hinweis (in Englisch)
More information about the Participants in the Solicitation, Non-Solicitation, Forward-Looking Statements and Additional Information can be found in the attached document.
Ende der Medienmitteilungen
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Xlife Sciences AG
|Talacker 35
|8001 Zürich
|Schweiz
|Telefon:
|+41 44 385 84 60
|E-Mail:
|info@xlifesciences.ch
|Internet:
|www.xlifesciences.ch
|ISIN:
|CH0461929603
|Valorennummer:
|A2PK6Z
|Börsen:
|SIX Swiss Exchange
|EQS News ID:
|2284236
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2284236 03.03.2026 CET/CEST
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Xlife Sciences AG
|
07:00
|VERAXA Biotech erhält 99,57% Zustimmung zur Fusion - Weg an die NASDAQ unter «VRXA» geebnet (EQS Group)
|
07:00
|VERAXA Biotech Receives 99.57% Approval for Merger - Path to NASDAQ Listing Under «VRXA» Cleared (EQS Group)
|
27.02.26
|SPI-Titel Xlife Sciences-Aktie: So viel Verlust hätte eine Investition in Xlife Sciences von vor 3 Jahren bedeutet (finanzen.at)
|
27.02.26
|SPI aktuell: SPI notiert zum Start im Plus (finanzen.at)
|
26.02.26
|Zurückhaltung in Zürich: SPI verbucht schlussendlich Abschläge (finanzen.at)
|
26.02.26
|Donnerstagshandel in Zürich: SPI steigt (finanzen.at)
|
25.02.26
|Starker Wochentag in Zürich: SPI beendet den Mittwochshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
25.02.26
|SPI aktuell: SPI klettert (finanzen.at)
Analysen zu Xlife Sciences AG
Aktien in diesem Artikel
|Xlife Sciences AG
|22,10
|-1,78%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerKrieg in Nahost: ATX tiefer erwartet -- DAX vorbörslich schwächer -- Asiens Börsen im Minus - Nikkei tiefrot
Der heimische Aktienmarkt wird am Dienstag im Minus erwartet, währenddessen auch der DAX vorbörslich tiefer gesehen wird. Die Märkte in Fernost notieren am Dienstag schwächer.