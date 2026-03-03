Xlife Sciences Aktie
VERAXA Biotech Receives 99.57% Approval for Merger - Path to NASDAQ Listing Under «VRXA» Cleared
Zurich, March 3, 2026: VERAXA Biotech AG («VERAXA»), a portfolio company of Xlife Sciences AG («Xlife Sciences», SIX: XLS) and a leading developer of novel antibody-based cancer therapies, achieved a major milestone at its Extraordinary General Meeting («EGM») on 27 February 2026. Shareholders overwhelmingly approved the merger between VERAXA Biotech AG, Veraxa Biotech Holding AG, and Voyager Acquisition Corp. («Voyager», NASDAQ: VACH).
With 12,680,593 votes - representing 99.57% of the share capital present - the merger was approved, marking an impressive vote of confidence in VERAXA’s strategic development. The transaction will be executed as an absorption merger, under which Veraxa Biotech Holding AG, as the acquiring entity, will integrate VERAXA Biotech AG and subsequently be renamed Veraxa Biotech AG. The existing management team, led by CEO Dr. Christoph Antz, will continue to steer the company’s operations.
More information about the Participants in the Solicitation, Non-Solicitation, Forward-Looking Statements and Additional Information can be found in the attached document.
