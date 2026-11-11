Verb Technology Company gewährte Anlegern Blick in die Bücher

Verb Technology Company gab am 10.11.2026 die Zahlen für das am 30.09.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

Verb Technology Company vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,42 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 2,23 USD je Aktie erwirtschaftet.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 13,1 Millionen USD – ein Plus von 261,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Verb Technology Company 3,6 Millionen USD erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at