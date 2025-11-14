|
14.11.2025 06:31:28
Verb Technology Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Verb Technology Company hat am 12.11.2025 das Zahlenwerk zum am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.
Das EPS wurde auf 2,23 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Verb Technology Company -3,820 USD je Aktie verdient.
Der Umsatz lag bei 3,6 Millionen USD – das entspricht einem Zuwachs von 2676,92 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 0,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
