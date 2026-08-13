Verb Technology Company legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Verb Technology Company hat am 11.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,31 USD. Im Vorjahresviertel hatte Verb Technology Company -1,790 USD je Aktie erwirtschaftet.

Verb Technology Company hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 15,0 Millionen USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 608,49 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 2,1 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at