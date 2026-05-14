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14.05.2026 06:31:29
Verb Technology Company präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel
Verb Technology Company präsentierte in der am 12.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.
Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 1,56 USD beziffert. Im Vorjahresviertel waren -2,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 303,85 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 5,3 Millionen USD, während im Vorjahreszeitraum 1,3 Millionen USD ausgewiesen worden waren.
Redaktion finanzen.at
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