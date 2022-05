Verband: Ausflugsgebiete in Deutschland profitieren von 9-Euro-Ticket

BERLIN (dpa-AFX) - Die deutschen Ausflugsgebiete richten sich auf zahlreiche Besucher ein, die in den kommenden Monaten mit dem geplanten 9-Euro-Ticket per Zug anreisen. "Das Angebot ist besonders attraktiv für Tagestouristen und eine gute Möglichkeit, die eigene Umgebung umweltfreundlich mit Bus und Regionalbahn zu erkunden", teilte Norbert Kunz, Geschäftsführer des Deutschen Tourismusverbands, am Dienstag mit. "Wir gehen davon aus, dass vor allem zahlreiche Tagesreisende ihr Auto stehenlassen und umsteigen." Das komme gerade auch den Ausflugsgebieten im Binnenland zugute. Urlaubsreisende nutzten dagegen eher die Fernzüge ICE, Intercity und Eurocity.

Im Nahverkehr soll von Juni bis August bundesweit ein 9-Euro-Monatsticket für den Nah- und Regionalverkehr gelten. "Allein über den Preis, zumal befristet, werden die Menschen nicht zum vermehrten Umstieg auf den ÖPNV zu bewegen sein", bemerkte Kunz. Notwendig sei ein schneller und konsequenter Infrastruktur-Ausbau, bessere Verbindungen und eine dichtere Taktung im ÖPNV./bf/DP/jha