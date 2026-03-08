STEICO Aktie
WKN DE: A0LR93 / ISIN: DE000A0LR936
|
08.03.2026 08:35:39
Verband: Fertigbau kommt schneller aus der Baukrise
BAD HONNEF (dpa-AFX) - Gegenüber Jahren der Baukrise hat der Holz-Fertigbau im vergangenen Jahr deutlich zugelegt. Der Fertighaus-Anteil unter den neu genehmigten Ein- und Zweifamilienhäusern sei im Jahr 2025 auf ein Allzeithoch von 26,5 Prozent gestiegen, teilte der Bundesverband Deutscher Fertigbau (BDF) mit und verwies auf amtliche Zahlen.
2024 lag der Anteil demnach bei 26,1 Prozent. Im Jahr 2019 hatte er erstmalig die 20-Prozent-Hürde überschritten. Im Vergleich zu anderen Häusern sind Fertighäuser meistens günstiger und die Bauzeit ist kürzer.
2025 wurden den Angaben nach 13.473 Fertighäuser neu genehmigt, 2024 waren es noch 11.543 gewesen. "Der Fertigbau kommt schneller aus der Baukrise", sagte Verbandspräsident Mathias Schäfer. Wenn es um kosten- und ressourcenoptimiertes Bauen gehe, gewinne der Fertigbau weiter an Bedeutung, fügte Schäfer hinzu.
Die Anbieter im Holz-Fertigbau hatten in den vergangenen Jahren mit den gleichen Problemen zu kämpfen wie die gesamte Bauwirtschaft - gestiegenen Zinsen sowie höheren Kosten für Materialien und Energie./cab/DP/mis
Analysen zu STEICO SE
