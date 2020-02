Verband: Flugangebot in Deutschland schrumpft

BERLIN/FRANKFURT (dpa-AFX) - Das Flugangebot aus Deutschland wird im laufenden Jahr zurückgehen. Zu diesem Schluss kommt der Bundesverband der Deutschen Luftverkehrswirtschaft (BDL) in einer am Montag veröffentlichten Flugplan-Analyse, die Verbindungen bis Ende Oktober erfasst. Danach bieten die Fluggesellschaften 1,8 Prozent weniger Sitzkapazität an als im gleichen Vorjahreszeitraum. Gestrichen wurde besonders bei innerdeutschen Verbindungen (-7,1 Prozent) und bei Europa-Flügen (-2,1 Prozent), während interkontinental das Angebot um 3,1 Prozent gewachsen sei.

Wie bereits im Vorjahr kann der Luftverkehr in Deutschland damit nicht mit dem internationalen Wachstum von mehr als 4 Prozent mithalten. Als Gründe nennt der Branchenverband die sich abschwächende Konjunktur, die andauernden Handelskonflikte sowie die Unsicherheiten um den Brexit und den Coronavirus. Zusätzlich wirkt sich auch immer noch die Pleite der Air Berlin aus, in deren Folge die verbliebenen Gesellschaften zunächst gewaltige Überkapazitäten zur Marktabsicherung aufgebaut hatten. Diese werden nun langsam wieder abgebaut. Das aktuelle Angebot von den deutschen Flughäfen liege immer noch 9 Prozent über dem Wert aus dem Jahr 2016, dem letzten Jahr, in dem Air Berlin voll am Markt war./ceb/DP/jha