TUI Aktie
WKN DE: TUAG50 / ISIN: DE000TUAG505
|
02.03.2026 11:49:43
Verband: Folgen des Iran-Kriegs für Tourismus noch unklar
BERLIN (dpa-AFX) - Der Krieg im Iran wird aller Voraussicht nach aus Auswirkungen auf den Tourismus haben - nach Ansicht des Deutschen Reiseverbands sind sie im Detail aber noch nicht absehbar. "Heute ist es noch zu früh für eine Vorhersage, welchen Einfluss die Lage in den nächsten Tagen, Wochen oder Monaten auf die Tourismusindustrie der Region haben wird", sagte Verbandspräsident Albin Loidl bei einer Veranstaltung zur Tourismus-Messe ITB in Berlin.
Höchste Priorität habe derzeit, mit Reiseveranstaltern vor Ort im Kontakt zu bleiben und Informationen auszutauschen. "Wir beobachten die Situation vor Ort sehr genau", sagte Loidl. Er hoffe auf Deeskalation und eine diplomatische Lösung des Konflikts. "Für unsere Industrie hat die Sicherheit der Reisenden und der Partner vor Ort immer die höchste Priorität."/nif/DP/stw
Analysen zu TUI AG
|16.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|11.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|11.02.26
|TUI Overweight
|Barclays Capital
|10.02.26
|TUI Neutral
|UBS AG
|10.02.26
|TUI Buy
|Deutsche Bank AG
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerEskalation im Nahen Osten: ATX tiefrot -- DAX rutscht deutlich unter 25.000 Punkte -- Asiens Börsen letztlich mehrheitlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt notiert am Montag mit starken Verlusten. Auch der deutsche Leitindex befindet sich auf rotem Terrain. Die Märkte in Fernost schließen am Montag mehrheitlich im Minus.