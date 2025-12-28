28.12.2025 17:17:38

Verband: Mittelständler wollen Investitionen zurückfahren

BERLIN (dpa-AFX) - Mehr als die Hälfte der mittelständischen Unternehmen geht einer Umfrage des Mittelstandsverbands BVMW zufolge von einem wirtschaftlichen Abschwung im kommenden Jahr aus. "Placebo-Aktionismus und Herum-Reformieren reicht nicht mehr, um Deutschland wieder in Schwung zu bringen", sagte Christoph Ahlhaus, Bundesgeschäftsführer des Bundesverbandes mittelständische Wirtschaft (BVMW). Neben besserer Kommunikation erwarte er von der Bundesregierung endlich versprochene Strukturreformen und konkrete Entlastungen in Sachen Bürokratie, Arbeitsmarkt, Steuern und Energie.

54 Prozent der befragten Unternehmen rechnen laut Verband mit einem wirtschaftlichen Abschwung - lediglich jedes fünfte (22 Prozent) mit einem Aufschwung. 42 Prozent der befragten Firmen planen zudem, 2026 ihre Investitionen zurückzufahren, wie der Verband mitteilte. Für das Stimmungsbild befragte der BVMW zwischen dem 18. und 23. Dezember über 1.000 mittelständische Unternehmen per Online-Umfrage./jcf/DP/he

