24.06.2026 11:39:38

Verband privater Güterbahnen: Lage nach Störung extrem angespannt

BERLIN (dpa-AFX) - Die bundesweite Störung bei der Bahn wird Angaben des Verbands der privaten Güterbahnen zufolge die Logistikketten noch Tage beeinträchtigen. "Die Lage ist extrem angespannt, weil Güter-, Nah- und Fernverkehr gleichzeitig auf Weiterfahrt warten", sagte Geschäftsführerin Neele Wesseln laut Mitteilung.

"Güterbahnen fahren vor allem nachts, darum sind sie besonders stark von der Störung betroffen", sagte Wesseln. Seit Mitternacht rollten zwar vereinzelt wieder Züge, jedoch stehe circa die Hälfte ihrer Güterzüge verteilt im Land und an den Grenzen noch immer still. Der Verband erwarte von der Deutschen Bahn eine lückenlose Aufklärung, sagte Wesseln.

Eine deutschlandweite Störung des digitalen Bahnfunksystems GSM-R hatte bei der Deutschen Bahn am späten Dienstagabend für rund zwei Stunden Stillstand gesorgt. Gegen 0.30 Uhr fuhren die ersten Züge wieder./rwi/DP/nas

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