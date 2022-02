Verband: Verhandlungen um Bau-Mindestlohn gescheitert

BERLIN (Dow Jones)--Auch die dritte Verhandlungsrunde um die Fortführung eines Mindestlohns im Bausektor hat nach Angaben des Hauptverbandes der Deutschen Bauindustrie (HDB) kein Ergebnis gebracht. In den Verhandlungen zwischen der Bauwirtschaft (HDB gemeinsam mit dem Zentralverband des Deutschen Baugewerbes) und der Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG BAU) am Flughafen Berlin Brandenburg sei keine Einigung möglich gewesen, teilte der Verband in Berlin mit. Nun sei "davon auszugehen, dass die Gewerkschaft die Verhandlungen nun in Kürze für gescheitert erklären und die Schlichtung anrufen wird".

Die Tarifvertragsparteien sind sich den Angaben zufolge über die Struktur nicht einig. Die Bauwirtschaft habe der Gewerkschaft signalisiert, die gemeinsame Mindestlohnstrategie mit einem einzigen bundesweiten Bau-Mindestlohn fortsetzen zu können. Demgegenüber wolle die Gewerkschaft mindestens bei der Struktur bleiben, die bis Ende 2021 gegolten habe, einem unteren Mindestlohn 1 und einem Mindestlohn für Beschäftigte der Lohngruppe 2 in den Tarifgebieten West und Berlin. Über Höhe und Laufzeit könne erst nach einem gemeinsamen Verständnis zur Struktur verhandelt werden.

