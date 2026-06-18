Amazon Aktie
WKN: 906866 / ISIN: US0231351067
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18.06.2026 09:45:00
Verbesserte Booster: Ariane 6 bringt 36 Amazon-Satelliten ins All
Die ESA hat die Ariane 6 mit neuen Boostern ausgestattet. So konnte die Rakete vier Satelliten mehr als zuvor ins All transportieren.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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