Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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10.06.2026 10:20:03
Verbindung mit Münchner Startup : Mercedes rüstet offenbar in der Drohnenabwehr auf
Der Ukraine-Krieg revolutioniert die Drohnentechnologie. Deutsche Autobauer sehen in der Rüstungsindustrie ein mögliches Wachstumsfeld. Neben Volkswagen will einem Bericht zufolge nun auch Mercedes einsteigen.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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