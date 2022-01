Verbindung von Tradition und Moderne: Alpine baut neuen Alpine GT X-Over ab 2025 in der "Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé

Weiter zum vollständigen Artikel bei "Renault S.A."

Alpine wird sein neues, vollelektrisches GT X-Over Modell ab 2025 im Alpine Werk Dieppe produzieren. Dies kündigten Renault Group CEO Luca de Meo und Alpine CEO Laurent Rossi anlässlich eines Besuchs des französischen Wirtschafts- und Finanzministers Bruno Le Maire am Traditionsstandort der Sportwagenmarke an. Zu diesem Anlass gaben sie auch bekannt, dass die Produktionsstätte in "Manufacture Alpine Dieppe Jean Rédélé umbenannt wird. Jean Rédélé war der Gründer von Alpine im Jahr 1955.