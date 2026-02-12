VERBIO-Aktie dennoch im Minus: Umsatz und operativer Gewinn ziehen an

Der Biokraftstoffhersteller VERBIO hat im zweiten Geschäftsquartal 2025/26 den Umsatz gesteigert und operativ mehr verdient als im Vorjahr.

Das Unternehmen profitierte dabei von einer guten Ergebnisentwicklung im Segment Bioethanol/Biomethan. Den Jahresausblick für das operative Ergebnis (Ebitda) konkretisierte das Management, angepeilt ist nun das obere Ende des zuvor ausgegebenen hohen zweistelligen Millionenbereichs. Im vorherigen Geschäftsjahr hatte VERBIO operativ 14,2 Millionen Euro verdient.

An der Börse gab die Aktie am Donnerstag gegen Mittag um gut drei Prozent nach. Im bisherigen Jahresverlauf hat sie aber rund ein Fünftel an Wert gewonnen, in den vergangenen zwölf Monaten war es sogar ein Plus von 150 Prozent.

Laut Constantin Hesse vom Analysehaus Jefferies sind die Kennziffern des Biokraftstoffherstellers etwas hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Zudem sei am Markt eine höhere Anhebung der Jahresprognose über die angegebene Spanne hinaus erwartet worden.

Der Umsatz stieg im zweiten Quartal des Geschäftsjahres 2025/26 deutlich auf 455,4 Millionen Euro, wie der SDAX-Konzern am Donnerstag in Leipzig mitteilte. Im Vorjahr wurden hier 393,6 Millionen Euro verbucht. Das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen erhöhte sich von zuvor 20,8 auf 30,1 Millionen Euro. Damit erreichte VERBIO wieder ein positives Ergebnis je Aktie von 0,05 Euro, gegenüber einem Minus von 0,06 Euro im Vorjahreszeitraum.

VERBIO zeigte sich nach einem schwierigen Geschäftsjahr Anfang Dezember wieder optimistisch. Die Weichen für eine Markterholung des Biokraftstoffmarktes in Deutschland seien gestellt, sagte Vorstandsvorsitzender Claus Sauter auf der Hauptversammlung im Dezember. Dem Unternehmen hatten zuletzt rückläufige Preise und gesunkene Margen zu schaffen gemacht.

Rückendeckung erwartet das Unternehmen von neuen EU-Regeln, die nach seiner Darstellung für mehr Klarheit und weniger Betrug im Biokraftstoffmarkt sorgen sollen. Der Preis für sogenannte THG-Quoten, die für Mineralölunternehmen wichtig sind, habe sich bereits erholt, sagte Sauter.

VERBIO setzt zudem auf Wachstum im Ausland, etwa in den USA und Indien, und baut neue Geschäftsfelder auf - darunter in Bitterfeld eine neue Anlage zur Herstellung biobasierter Chemikalien aus Biodiesel, die ab 2026 jährlich rund 60.000 Tonnen erneuerbare Produkte für die chemische Industrie liefern soll.

Im XETRA-Handel sackt die VERBIO-Aktie trotz guter Ergebnisentwicklung am Donnerstag zeitweise um 3,20 Prozent ab auf 24,84 Euro.

