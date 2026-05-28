VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Hoffnungen 28.05.2026 14:35:38

VERBIO-Aktie fester: Steigende Ölpreise und anhaltende Ausblicks-Wirkung beflügeln

VERBIO-Aktie fester: Steigende Ölpreise und anhaltende Ausblicks-Wirkung beflügeln

Wieder anziehende Ölpreise sorgen am Donnerstag bei den VERBIO Vereinigte BioEnergie-Aktien wieder für Nachfrage.

Der VERBIO-Kurs stieg zuletzt um 2,84 Prozent auf 39,08 Euro und orientierte sich damit in Richtung Vortagshoch, das am Nachmittag nach einem angehobenen Gewinnausblick nur von kurzer Dauer gewesen war. Am Mittwoch waren sie nach der Mitteilung zunächst auf 40 Euro hochgesprungen, letztlich aber wieder ins Minus abgetaucht. Die Ölpreise werden von Angriffen im Nahen Osten angetrieben, die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs eindämmten.

Auch der Gewinnausblick wirkte wohl noch etwas nach. Am Mittwoch hatte der Biokraftstoff-Hersteller mitgeteilt, dass er das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Geschäftsjahr bei 160 bis 180 Millionen Euro erwartet. Leon Mühlenbruch von MWB Research kommentierte nun, der neue Ausblick decke sich mit seiner Erwartung einer signifikanten Ergebnisverbesserung. Wie er betonte, verspricht er sich bereits noch etwas mehr im derzeit günstigen Energieumfeld, das der Situation im Jahr 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs ähnele. Damals hatten die Aktien ihr Rekordhoch sehr viel höher bei 88 Euro markiert.

/tih/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

Hält Rally der VERBIO-Aktie? - Prognose-Zoff, Ölpreis-Schock und neue Chancen

Bildquelle: Verbio

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Nachrichten