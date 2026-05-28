VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
28.05.2026 14:35:38
VERBIO-Aktie fester: Steigende Ölpreise und anhaltende Ausblicks-Wirkung beflügeln
Der VERBIO-Kurs stieg zuletzt um 2,84 Prozent auf 39,08 Euro und orientierte sich damit in Richtung Vortagshoch, das am Nachmittag nach einem angehobenen Gewinnausblick nur von kurzer Dauer gewesen war. Am Mittwoch waren sie nach der Mitteilung zunächst auf 40 Euro hochgesprungen, letztlich aber wieder ins Minus abgetaucht. Die Ölpreise werden von Angriffen im Nahen Osten angetrieben, die Hoffnungen auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs eindämmten.
Auch der Gewinnausblick wirkte wohl noch etwas nach. Am Mittwoch hatte der Biokraftstoff-Hersteller mitgeteilt, dass er das operative Ergebnis (Ebitda) in diesem Geschäftsjahr bei 160 bis 180 Millionen Euro erwartet. Leon Mühlenbruch von MWB Research kommentierte nun, der neue Ausblick decke sich mit seiner Erwartung einer signifikanten Ergebnisverbesserung. Wie er betonte, verspricht er sich bereits noch etwas mehr im derzeit günstigen Energieumfeld, das der Situation im Jahr 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs ähnele. Damals hatten die Aktien ihr Rekordhoch sehr viel höher bei 88 Euro markiert.
/tih/jha/
FRANKFURT (dpa-AFX)
