WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

Ölpreise 05.03.2026 16:21:39

VERBIO-Aktie klettert: Steigende Spritpreise sorgen für Auftrieb

VERBIO Vereinigte BioEnergie hat am Donnerstag von den weiter steigenden Benzin- und Dieselpreisen profitiert.

Mit einem Plus von 8,8 Prozent auf gut 29 Euro erreichten die Aktien des Biokraftstoffherstellers den höchsten Stand seit Anfang 2024. Zuletzt ging es für die Papiere von VERBIO um 9,3 Prozent aufwärts auf 29,16 Euro. Für das laufende Jahr steht ein beeindruckender Kursanstieg von 37 Prozent zu Buche. Bis zur fast vier Jahre alten Rekordmarke von 88,10 Euro haben die Aktien aber noch einen weiten Weg vor sich.

Im Zuge steigender Ölpreise wegen des Iran-Kriegs ziehen die Spritkosten ebenfalls an. Einen Tag nach Dieselkraftstoff überschritt am Donnerstag der bundesweite Durchschnittspreis für die günstigste gängige Benzinsorte Super E10 die Zwei-Euro-Marke pro Liter. Auch Diesel verteuert sich weiter.

So hohe Spritpreise hatte es zuletzt 2022 wegen des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine und der Folgen für die Energieversorgung gegeben. Inzwischen gibt es eine Diskussion, wie damals eine Spritpreisbremse einzuführen. Vor vier Jahren war der Preisanstieg allerdings deutlich höher ausgefallen. Führende Wirtschaftswissenschaftler sehen einen möglichen Tankrabatt kritisch./gl/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Analysen
12.02.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
11.02.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
26.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 27,70 -1,63% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

