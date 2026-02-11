VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Analystenstimme
|
11.02.2026 13:17:00
VERBIO-Aktie springt nach Kaufempfehlung auf Jahreshoch
Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Titel gewannen auf XETRA zuletzt 9,75 Prozent auf 25,66 Euro, zeitweise war es bis auf 27,30 Euro nach oben gegangen. Das war das höchste Niveau seit Anfang 2024. Zuletzt ebbte die Nachfrage nach den Papieren des Biokraftstoffunternehmens allerdings etwas ab. Mit rund 26 Euro und einem Plus von immer noch gut zwölf lagen sie nun knapp unter dem bisherigen Jahreshoch. Der Chartausbruch droht also zu scheitern.
Dabei traut Deutsche-Bank-Experte Michael Kuhn den Aktien mit seinem fast verdoppelten Kursziel von 29,40 Euro noch einiges zu. Er geht davon aus, dass sich Verbio höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, erläuterte Kuhn.
Im April 2025 waren die Aktien des Biokraftstoffunternehmens mit 7,13 Euro noch auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2020 gefallen. Seither ging es - bei einer kurzen Unterbrechung - um gut 280 Prozent aufwärts.
FRANKFURT (dpa-AFX)
Weitere Links:
Bildquelle: Verbio
Aktien in diesem Artikel
|VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|25,34
|8,94%
