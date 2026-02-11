VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Analystenstimme 11.02.2026 13:17:00

VERBIO-Aktie springt nach Kaufempfehlung auf Jahreshoch

VERBIO-Aktie springt nach Kaufempfehlung auf Jahreshoch

Nach einer Kaufempfehlung durch die Deutsche Bank sind die Aktien von VERBIO am Mittwoch deutlich nach oben ausgebrochen.

Die VERBIO Vereinigte BioEnergie-Titel gewannen auf XETRA zuletzt 9,75 Prozent auf 25,66 Euro, zeitweise war es bis auf 27,30 Euro nach oben gegangen. Das war das höchste Niveau seit Anfang 2024. Zuletzt ebbte die Nachfrage nach den Papieren des Biokraftstoffunternehmens allerdings etwas ab. Mit rund 26 Euro und einem Plus von immer noch gut zwölf lagen sie nun knapp unter dem bisherigen Jahreshoch. Der Chartausbruch droht also zu scheitern.

Dabei traut Deutsche-Bank-Experte Michael Kuhn den Aktien mit seinem fast verdoppelten Kursziel von 29,40 Euro noch einiges zu. Er geht davon aus, dass sich Verbio höhere Ziele stecken kann. Die Anlagestory habe sich enorm verbessert angesichts eines günstigeren regulatorischen Umfelds und positiver Entwicklung der Rohstoffpreise, erläuterte Kuhn.

Im April 2025 waren die Aktien des Biokraftstoffunternehmens mit 7,13 Euro noch auf einen Tiefststand seit dem Jahr 2020 gefallen. Seither ging es - bei einer kurzen Unterbrechung - um gut 280 Prozent aufwärts.

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VERBIO-Aktie fällt: Biokraftstoffhersteller mit hohem Verlust

Bildquelle: Verbio

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Nachrichten

Analysen zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Analysen
08:43 VERBIO Vereinigte BioEnergie Buy Deutsche Bank AG
13.01.26 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Jefferies & Company Inc.
13.11.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
26.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
24.09.25 VERBIO Vereinigte BioEnergie Hold Deutsche Bank AG
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Aktien in diesem Artikel

VERBIO Vereinigte BioEnergie AG 25,34 8,94% VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

08.02.26 Gold, Öl & Co. in KW 6: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
08.02.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 6
07.02.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
07.02.26 KW 6: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
06.02.26 KW 6: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

Nach US-Arbeitsmarktbericht: ATX fester -- DAX schwächer -- US-Börsen tiefer -- Asiens Börsen schließen stärker - Tokio im Feiertag
Der heimische Aktienmarkt notiert am Mittwoch im Plus. Der deutsche Leitindex gibt nach. Die Wall Street präsentiert sich schwächer. Die wichtigsten asiatischen Indizes notierten am Mittwoch in Grün.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen