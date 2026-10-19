VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Klimaschutz
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19.10.2026 16:09:08
VERBIO-Aktie stoppt Rally-Modus - kommt das E20-Benzin?
Bundesverkehrsminister Steffen Bilger (CDU) hatte der "Augsburger Allgemeinen" auf die Frage, wie er dem Klimaschutz Rechnung tragen wolle, gesagt: "Zurzeit setze ich mich mit meinem französischen Amtskollegen dafür ein, dass wir die Beimischung von Biokraftstoffen erhöhen." E20 entspräche einer maximalen Beimischquote von 20 Prozent für Bioethanol im Benzin.
Am Freitag hatte eine positive Studie des Investmenthauses Jefferies den VERBIO-Aktien zu einem Kursanstieg von fast 17 Prozent verholfen. Branchenexperte Constantin Hesse hatte sie von "Hold" auf "Buy" hochgestuft, bei einem von 36 auf 42 Euro angehobenen Kursziel. Er ist deutlich optimistischer für die Gewinnperspektiven des Unternehmens. Die Marge bei der Biodiesel-Produktion sei höher als bisher erwartet.
Zudem dürfte eine wohl anstehende Verschärfung der Marktlage die Profitabilität unterstützen. Zugleich habe VERBIO ein umfangreiches Investitionsprogramm nun fast abgeschlossen, weshalb sich der Fokus auf die Monetarisierung der Biodiesel-Raffinerie-Plattform verschiebe.
/mis/zb
FRANKFURT (dpa-AFX)
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