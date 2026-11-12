VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Starkes Quartal
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12.11.2026 11:33:00
VERBIO-Aktie verliert dennoch leicht: Umsatz und operatives Ergebnis legen kräftig zu
Umsatz und operatives Ergebnis deutlich gestiegen
Im ersten Geschäftsquartal bis Ende September sprang der Umsatz im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um mehr als ein Fünftel auf knapp 534 Millionen Euro. Davon blieben als operatives Ergebnis (Ebitda) gut 76 Millionen Euro – eine Vervielfachung gegenüber dem Vorjahreszeitraum.Der Biokraftstoffhersteller VERBIO hat im ersten Quartal des Geschäftsjahres deutlich mehr verdient als ein Jahr zuvor. Unter dem Strich stand von Juli bis September ein Gewinn von 36 Millionen Euro, wie das Unternehmen mitteilte. Im Vorjahreszeitraum hatte VERBIO noch einen Verlust von vier Millionen Euro verbucht.
Das operative Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) - also vereinfacht gesagt das, was nach den laufenden Kosten aus dem Geschäft übrig bleibt - stieg auf 76,1 Millionen Euro, nach 15,4 Millionen Euro im Vorjahresquartal. Der Umsatz legte um knapp 22 Prozent auf 533,6 Millionen Euro zu.
Biodieselgeschäft treibt das Ergebnis
Besonders gut lief das Biodieselgeschäft: Das Ebitda des Bereichs erhöhte sich auf 51,2 Millionen Euro und war damit mehr als doppelt so hoch wie ein Jahr zuvor. VERBIO führte das unter anderem auf höhere Preise sowie mehr Produktion und Absatz zurück. Auch im Bereich Bioethanol und Biomethan verbesserte sich das Ergebnis: Statt eines Verlusts von 9,5 Millionen Euro standen dort 19,7 Millionen Euro zu Buche.
VERBIO hat seinen Verwaltungssitz in Leipzig. Das Unternehmen produziert unter anderem in Zörbig und Bitterfeld in Sachsen-Anhalt sowie in Schwedt und Pinnow in Brandenburg Bioethanol und Biodiesel aus Biomasse. Weitere Standorte betreibt VERBIO in Ungarn, den USA, Kanada und Asien.
Prognose am oberen Ende der Spanne
Für das laufende Geschäftsjahr 2026/27 rechnet VERBIO mit einem Ebitda am oberen Ende der bisherigen Prognosespanne von 210 bis 250 Millionen Euro. Der Konzern verwies auf den besser als erwartet ausgefallenen Start ins Geschäftsjahr und weiterhin gute Gewinnspannen bei Biodiesel in Europa und Nordamerika.
Die VERBIO-Aktie notiert via XETRA zeitweise 1,14 Prozent tiefer bei 25,92 Euro.
LEIPZIG (dpa-AFX)
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