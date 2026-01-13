VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Im Aufwind
|
13.01.2026 12:23:39
VERBIO-Aktie von MWB-Empfehlung beflügelt - Hoch seit zwei Jahren
Nach einem kurzen Rücksetzer in den vergangenen drei Handelstagen kehrte die Aktie am Dienstag also schnell in die Erfolgsspur zurück. Im Rahmen einer Erholungsrally seit Ende September hat sich der Kurs schon mehr als verdoppelt und seit April 2025 sogar mehr als verdreifacht. Die Aktien hatten vor neun Monaten noch auf einem Tief seit dem Frühjahr 2020 gestanden.
Leon Mühlenbruch von MWB begründete am Dienstag seine Hochstufung von "Neutral" auf "Buy" mit einem sich stabilisierenden Marktumfeld des Herstellers von Biosprit. Er geht davon aus, dass der Umsatz im zweiten Geschäftsquartal an die positive Entwicklung im Auftaktquartal anknüpfen wird. VERBIOdürfte auch von der anziehenden US-Produktion profitieren. 2026 sollten die Biosprit-Preise generell steigen, auch unterstützt durch überarbeitete EU-Richtlinien zur Förderung erneuerbarer Energien.
Mühlenbruch hält daher den Tiefpunkt am Markt für durchschritten und rechnet mit einer beschleunigten Erholung im zweiten Geschäftshalbjahr. Die volle Dynamik sollte dann 2028 bei dem Unternehmen zur Geltung kommen. Mit seinem Kursziel traut der Experte den Aktien einen weiteren Anstieg bis auf 28 Euro zu. Auch nach der zurückliegenden Kurs-Rally bedeutet das ein weiteres Kurspotenzial von etwa 18 Prozent.
/tih/bek/men
FRANKFURT (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
12:26
|Börse Frankfurt: SDAX am Dienstagmittag in Rot (finanzen.at)
|
09:28
|Dienstagshandel in Frankfurt: SDAX beginnt Dienstagssitzung in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
12.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX bewegt sich zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
09.01.26
|Börse Frankfurt in Grün: nachmittags Pluszeichen im SDAX (finanzen.at)
|
08.01.26
|Schwacher Handel in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Ende des Donnerstagshandels leichter (finanzen.at)
|
08.01.26
|Handel in Frankfurt: SDAX fällt nachmittags (finanzen.at)
|
08.01.26
|SDAX aktuell: SDAX verbucht am Donnerstagmittag Verluste (finanzen.at)
|
08.01.26
|Optimismus in Frankfurt: SDAX zeigt sich zum Start fester (finanzen.at)