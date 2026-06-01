VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
Korrekturtrend 01.06.2026 16:08:00

VERBIO-Aktie zündet technisches Signal - Energiekontor im Windschatten steigender Ölpreise

VERBIO-Aktie zündet technisches Signal - Energiekontor im Windschatten steigender Ölpreise

Bei wieder deutlich steigenden Ölpreisen versuchen die Aktien des Biospritherstellers VERBIO am Montag einen Ausbruch aus ihrem Korrekturtrend.

VERBIO-Aktien steigen via XETRA zeitweise um 7,07 Prozent auf 40,58 Euro und knacken damit den Trend seit dem Jahreshoch Anfang April bei 47,26 Euro. Zudem führen sie am Montag den SDAX an.

VERBIO werden nur von wenigen Analysten gecovert, die Kursziele reichen bis 55 Euro. An der Spitze liegt damit Leon Mühlenbruch von MWB Research. Er sieht ein recht günstiges Umfeld für Biokraftstoffe angesichts der geopolitischen Spannungen und ihrer Auswirkungen auf die Energiemärkte. Ihr Rekordhoch hatten VERBIO-Papiere im April 2022 bei über 88 Euro erreicht.

Auch Aktien von Energiekontor, Projektentwickler im Bereich Erneuerbare Energien, erholten sich am Montag mit plus 4,22 Prozent auf 46,95 Euro deutlich.

/ag/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX)

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Weitere Links:

VERBIO-Aktie im Plus: Nahost-Konflikt stützt Geschäftsentwicklung

Bildquelle: Energiekontor AG

Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG

mehr Nachrichten