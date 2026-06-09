VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie

VERBIO Vereinigte BioEnergie für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6

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Chartbild trübt sich ein 09.06.2026 15:06:00

VERBIO im Fokus: Warum fallende Ölpreise die Aktie belasten

VERBIO im Fokus: Warum fallende Ölpreise die Aktie belasten

Wieder fallende Ölpreise haben die Aktien von Biokraftstoffhersteller VERBIO am Dienstag schwer belastet.

Zeitweise brachen sie als Schlusslicht im Kleinwerte-Index SDAX um 9,61 Prozent auf 33,884,02 Euro ein. Das Kursplus seit Jahresbeginn reduzierte sich damit auf gut 60 Prozent.

Das charttechnische Bild trübte sich merklich ein, die 100-Tage-Linie als Indikator für den mittel- bis langfristigen Trend lieferte aber eine Unterstützung.

Im Iran-Krieg hatten Israel und der Iran ihre Angriffe vorerst wieder eingestellt. Die Ölpreise waren daraufhin gefallen. VERBIO profitiert allerdings von hohen Ölpreisen, da die Verbraucher an Tankstellen dann eher zu E10 statt zu noch teurerem Superbenzin greifen. VERBIO produziert unter anderem Bioethanol, das dem herkömmlichen Benzin beigemischt wird, um E10 zu erzeugen.

/niw/jha/

FRANKFURT (dpa-AFX Broker)

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Bildquelle: Verbio

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