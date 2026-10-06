VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Anlage in Betrieb genommen
|
06.10.2026 13:52:00
VERBIO startet Produktion in neuer Chemieanlage für Bio-Rohstoffe - Aktie schwächelt
- als Alternative zu Erdöl. Wie das Unternehmen mitteilte, investierte es knapp 100 Millionen Euro in die Anlage im Chemiepark Bitterfeld-Wolfen. VERBIO spricht von der weltweit ersten großtechnischen Ethenolyse-Anlage auf Basis von Rapsmethylester.
Bis zu 60.000 Tonnen pro Jahr
In der Anlage können nach Unternehmensangaben jährlich bis zu 60.000 Tonnen biobasierter Chemikalien produziert werden. Rapsmethylester wird bislang vor allem als Biodiesel genutzt. Nun soll der aus Rapsöl gewonnene Stoff auch zu chemischen Bausteinen verarbeitet werden, die fossile Rohstoffe ersetzen können.
Die Produkte müssen zunächst noch von Kunden für die jeweiligen Anwendungen zugelassen und erprobt werden. Die Produktionsmenge soll daher mit der Nachfrage nach und nach wachsen.
Chemieindustrie im Wandel
"Mit der neuen Anlage ergänzen wir unsere Bioraffinerie um eine weitere Wertschöpfungsstufe auf einer etablierten Rohstoffbasis", sagte VERBIO-Chef Claus Sauter. Die Verarbeitung europäischen Rapsöls stärke die regionale Landwirtschaft und verringere die Abhängigkeit von globalen Lieferketten.
Die Investition fällt in eine schwierige Phase für die europäische Chemieindustrie. Hohe Produktionskosten und internationale Konkurrenz setzen die Branche unter Druck. Michael Carus vom nova-Institut sagte: "Die Anlage in Bitterfeld zeigt, welches Potenzial biobasierte Rohstoffe für eine wettbewerbsfähige und resilientere Chemieproduktion in Europa haben."
Ausbau des Chemieparks
Nach Angaben des Unternehmens entstehen rund 50 Arbeitsplätze. Künftig sollen etwa 130 Menschen für VERBIOam Standort arbeiten. Der Hauptsitz des börsennotierten Unternehmens liegt in Zörbig in Sachsen-Anhalt.
Die VERBIO-Aktie notiert im XETRA-Handel am Dienstag zeitweise 1,81 Prozent tiefer bei 26,08 Euro.
/djj/DP/nas
BITTERFELD-WOLFEN (dpa-AFX)
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