VERBIO Vereinigte BioEnergie Aktie
WKN DE: A0JL9W / ISIN: DE000A0JL9W6
|Starke Zahlen
|
04.08.2026 09:22:00
VERBIO übertrifft angehobene Ergebnisprognose - Aktie legt zu
vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (Ebitda) habe in den zwölf Monaten bis Ende Juni auf Basis vorläufiger Berechnungen bei etwa 192 Millionen Euro gelegen, teilte das im SDAX-Unternehmen am späten Montagabend in Leipzig mit. VERBIO hatte erst Ende Mai die Prognose für den operativen Gewinn auf 160 Millionen Euro bis 180 Millionen Euro angehoben. "Die positive Entwicklung ist insbesondere auf die verbesserte CO2-Effizienz der Biokraftstoffe von VERBIO sowie auf höhere Absatzpreise als erwartet zurückzuführen." Im Geschäftsjahr 2024/25 hatte VERBIO lediglich rund 14 Millionen Euro verdient. Zudem konnten die Schulden stärker gedrückt werden als zunächst erwartet.
Die VERBIO-Aktie legt zeitweise 5,84 Prozent auf 29 Euro zu.
LEIPZIG (dpa-AFX)
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Nachrichten zu VERBIO Vereinigte BioEnergie AG
|
03.08.26
|EQS-Adhoc: Verbio SE: Vorläufiges EBITDA für GJ 2025/2026 übertrifft Prognose (EQS Group)
|
03.08.26
|EQS-Adhoc: Verbio SE: Preliminary EBITDA for FY 2025/2026 exceeds forecast (EQS Group)
|
03.08.26
|Handel in Frankfurt: TecDAX geht zum Ende des Montagshandels nahezu durch die Decke (finanzen.at)
|
03.08.26
|Aufschläge in Frankfurt: SDAX beendet den Montagshandel in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
03.08.26
|Gewinne in Frankfurt: TecDAX verbucht am Nachmittag kräftige Zuschläge (finanzen.at)
|
03.08.26
|Starker Wochentag in Frankfurt: Gewinne im SDAX (finanzen.at)
|
03.08.26
|Montagshandel in Frankfurt: TecDAX am Mittag im Aufwind (finanzen.at)