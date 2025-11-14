|
14.11.2025 06:31:28
VERBIO Vereinigte BioEnergie stellte Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor
VERBIO Vereinigte BioEnergie hat am 12.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,06 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,360 EUR je Aktie in den Büchern gestanden.
Umsatzseitig wurden 438,2 Millionen EUR vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte VERBIO Vereinigte BioEnergie 358,0 Millionen EUR umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
