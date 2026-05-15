VERBIO Vereinigte BioEnergie verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VERBIO Vereinigte BioEnergie hat am 13.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,36 EUR gegenüber -0,220 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 13,23 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 394,9 Millionen EUR generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 447,1 Millionen EUR ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at