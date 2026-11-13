VERBIO Vereinigte BioEnergie verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

VERBIO Vereinigte BioEnergie hat am 12.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 0,56 EUR eingefahren. Im Vorjahresviertel waren -0,060 EUR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 533,6 Millionen EUR – das entspricht einem Zuwachs von 21,76 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 438,2 Millionen EUR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at