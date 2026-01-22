Swedish Match AB Registered Shs Aktie

Swedish Match AB Registered Shs für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3CNFX / ISIN: SE0015812219

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Chart (groß)
Times + Sales
Chartvergleich
Börsenplätze
Realtime Push
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
<
Aktion
Portfolio
Watchlist
>
22.01.2026 15:23:38

Verbot für Inhaltsstoffe in E-Zigaretten geplant

BERLIN (dpa-AFX) - In Elektrozigaretten soll eine Reihe von Inhaltsstoffen zum Schutz vor Gesundheitsrisiken verboten werden. Das Bundesernährungsministerium hat eine Verordnungsänderung auf den Weg gebracht, wonach 13 Aroma- und Kühlstoffe künftig nicht mehr verwendet werden dürfen, wie ein Sprecher auf Anfrage mitteilte. Zuerst berichteten "Business Insider" und "Welt" darüber.

Neben abhängig machendem Nikotin enthalte der bei E-Zigaretten eingeatmete Dampf weitere gesundheitsgefährdende Stoffe, erläuterte der Sprecher. Basis der geplanten Neuregelung seien wissenschaftliche Stellungnahmen des Bundesinstituts für Risikobewertung. Als gesundheitsgefährdend stuft es demnach unter anderem das in vielen E-Liquids enthaltene Menthol ein, das bei anderen Zigaretten bereits seit 2020 EU-weit nicht mehr erlaubt ist.

Auch problematische Kühlstoffe

Als problematisch stuft das Bundesinstitut demnach auch den Effekt von Kühlstoffen ein. Denn Kältegefühl solle den Geschmack überdecken und erleichtere so den Einstieg ins Rauchen, erklärte das Ministerium. Der Entwurf für eine Änderung der Tabakerzeugnisverordnung ging nun in die Abstimmung in der Regierung, danach sollen Länder und Verbände Stellung nehmen können.

Der Konsum von Tabak und anderen nikotinhaltigen Stoffen stelle das größte vermeidbare Gesundheitsrisiko in Deutschland dar, erläuterte der Sprecher - das gelte fürs Rauchen wie auch fürs "Vapen". Gerade Kinder und Jugendliche sollten erst gar nicht mit dem Rauchen und mit Nikotinkonsum beginnen./sam/DP/mis

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!

Nachrichten zu Swedish Match AB Registered Shs

mehr Nachrichten
Keine Nachrichten verfügbar.

Analysen zu Swedish Match AB Registered Shs

mehr Analysen
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

18.01.26 Gold, Öl & Co. in KW 3: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen
18.01.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 3
17.01.26 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
17.01.26 KW 3: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
16.01.26 KW 3: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche

Börse aktuell - Live Ticker

ATX vorbörslich wenig bewegt -- DAX vor etwas höherem Start -- Asiens Börsen mehrheitlich höher
Während der heimische Aktienmarkt vor dem Wochenende kaum vom Fleck kommen dürfte, tendiert der deutsche Leitindex zu leichten Gewinnen. Am Freitag bewegen sich die wichtigsten asiatischen Indizes weitestgehend auf grünem Terrain.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen