KI HOLDINGS Aktie
WKN: 876583 / ISIN: JP3284400003
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25.11.2026 11:05:39
Verbraucher sind zurückhaltend: Darum hinkt Deutschland beim Einkaufen mit KI deutlich hinterher
In Deutschland haben einer repräsentativen Umfrage zufolge nur 13 Prozent der Befragten in den vergangenen drei Monaten KI-Tools beim Shopping genutzt - im Vergleich zu 27 Prozent weltweit. Das liegt nicht nur an Datenschutzbedenken.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
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