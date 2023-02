Verbraucherpreise in den USA weiter rückläufig - Inflationsrate auf 6,4 Prozent gefallen

Die Teuerungsrate für Waren und Dienstleistungen fiel zu Jahresbeginn auf 6,4 Prozent von 6,5 Prozent im Dezember, wie das Arbeitsministerium am Dienstag in Washington mitteilte. Von Reuters befragte Experten hatten mit 6,2 Prozent gerechnet. Es ist bereits der siebte Rückgang in Folge. Doch das Ziel der Notenbank Federal Reserve von einer Teuerungsrate von 2,0 Prozent bleibt noch immer weit entfernt.

Im Kampf gegen die hohe Inflation erhöhte die Fed den Leitzins vor der Jahreswende um einen Viertel Prozentpunkt auf die Spanne von 4,50 bis 4,75 Prozent. Damit nahm sie nach einer Serie eher großer Zinsschritte etwas Tempo heraus. Eine Mehrheit der jüngst von Reuters befragten Experten erwartet, dass die Zentralbank noch zwei kleine Schritte nach oben machen wird und der Zinsgipfel dann bei einem Niveau von 5,00 bis 5,25 Prozent erreicht sein wird.

Washington (Reuters)