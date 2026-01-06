|
06.01.2026 10:55:38
Verbraucherpreise steigen 2025 in Sachsen um 2,2 Prozent
KAMENZ (dpa-AFX) - Die Verbraucherpreise in Sachsen sind 2025 um 2,2 Prozent gestiegen. Der Anstieg war geringer als 2024 (2,9 Prozent), wie das Statistische Landesamt in Kamenz nach vorläufigen Berechnungen mitteilte. Grund seien vor allem die gesunkenen Energiepreise (-4,2 Prozent) sowie Preissenkungen für Kraftstoffe (-2,1 Prozent).
Deutlich teurer wurden Versicherungsdienstleistungen für Reise und Gepäck (16,3 Prozent), für Dienstleistungen der Pflegeheime (8,5 Prozent) oder im Bereich Bildung die höheren Elternbeiträge in Kindertageseinrichtungen (6,6 Prozent).
Im Dezember 2025 lag die Jahresteuerungsrate demnach bei 1,9 Prozent und damit erstmalig seit März 2021 unter der Zwei-Prozent-Marke./jan/DP/mis
