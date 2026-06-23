Safety Income and Growth Aktie
WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046
|
23.06.2026 17:58:00
Verbraucherschützer fordern Safety by Design für alle statt Social-Media-Verbote
Der vzbv hat Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube untersucht: Suchtfördernde Mechanismen und Dark Patterns gefährden Minderjährige trotz DSA.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!