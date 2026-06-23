Safety Income and Growth Aktie

Safety Income and Growth für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DTYA / ISIN: US78649D1046

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23.06.2026 17:58:00

Verbraucherschützer fordern Safety by Design für alle statt Social-Media-Verbote

Der vzbv hat Facebook, Instagram, Snapchat, TikTok und YouTube untersucht: Suchtfördernde Mechanismen und Dark Patterns gefährden Minderjährige trotz DSA.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
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