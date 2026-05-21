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WKN DE: A1JWVX / ISIN: US30303M1027

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Vorwürfe 21.05.2026 10:00:00

Verbraucherschützer reichen Beschwerden gegen Google, Meta und TikTok ein - Aktien reagieren

Verbraucherschützer reichen Beschwerden gegen Google, Meta und TikTok ein - Aktien reagieren

Europäische Verbraucherschützer werfen Google, Meta und TikTok vor, betrügerische Finanzwerbung nicht konsequent genug zu entfernen. Nun erhöhen Beschwerden bei EU-Behörden den Druck.

Verbraucherorganisationen werfen Alphabe, Meta Platforms und TikTok vor, nicht entschieden genug gegen betrügerische Finanzwerbung vorzugehen. Der Verbraucherzentrale Bundesverband (vzbv), der europäische Verbraucherverband BEUC und gut zwei Dutzend weitere Organisationen aus Europa reichten deshalb Beschwerden bei der EU-Kommission und nationalen Behörden ein, wie die Organisationen mitteilten.

Kritisiert werden unter anderem Anzeigen für angeblich risikofreie Geldanlagen, unrealistisch hohe Renditen oder dubiose Finanz-Coachings. Verbraucher könnten dadurch Opfer von Betrugsmaschen werden, warnt der vzbv.

Nur gut jede vierte Anzeige gelöscht

Zwischen Dezember 2025 und März 2026 wurden fast 900 verdächtige Werbeanzeigen gemeldet. Gelöscht wurde davon aber nur gut jede vierte Anzeige (27 Prozent). Mehr als die Hälfte der Hinweise (52 Prozent) sei ignoriert oder abgelehnt worden.

Die Plattformen gingen nicht ausreichend gegen betrügerische Angebote vor, sagte vzbv-Chefin Ramona Pop. "Das muss sich ändern." Anbieter müssten verhindern, dass Verbraucher über Online-Plattformen zu Betrugsopfern würden.

Der vzbv bereitet zudem eine Beschwerde bei der Bundesnetzagentur vor. Die Organisationen fordern, die Plattformen stärker an Vorgaben des europäischen Digital Services Act (DSA) zu binden. Bei Verstößen müsse es Konsequenzen und mögliche Geldbußen geben, so die Forderung.

Die Aktien reagieren mit XXX auf die Meldung: Alphabet zeigt sich vorbörslich an der NASDAQ bei 384,90 US-Dollar unverändert, die Meta-Aktie notiert 0,34 Prozent tiefer bei 603 US-Dollar.

BERLIN (dpa-AFX)

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Bildquelle: rafapress / Shutterstock.com

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