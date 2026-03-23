Mercedes-Benz Group Aktie
WKN: 710000 / ISIN: DE0007100000
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23.03.2026 12:04:00
Verbrenner-Aus ab 2030 gefordert - Deutsche Umwelthilfe scheitert mit Klage gegen Mercedes und BMW
Auf dem Gerichtswege wollten Umweltschützer BMW und Mercedes-Benz zu einem Verbrenner-Aus ab 2030 verpflichten. Der BGH sieht die Zuständigkeit jedoch bei der Politik, nicht bei den Gerichten.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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