Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Nach Zahlenvorlage
|
05.11.2025 20:51:00
Verbund-Aktie: Baader Bank hält an "Reduce"-Empfehlung fest
Das 6-Monats-Kursziel wurde vom zuständigen Experten Pierre-Alexandre Ramondenc bei 67,9 Euro belassen. Die Aktie sei fair bewertet und biete trotz starker Fundamentaldaten nur limitiertes Aufwärtspotenzial, schrieb Ramondec in der am Mittwoch vorgelegten Studie.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 4,41 Euro für 2025 sowie 3,42 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,20 Euro für 2025 sowie 1,71 Euro für 2026.
Am Mittwoch schlossen die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 67,75 Euro.
Analysierendes Institut Baader Bank
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
spa
APA
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Bildquelle: ALEXANDER KLEIN/AFP/GettyImages
Nachrichten zu Verbund AGmehr Nachrichten
|
17:56
|Verbund-Aktie verliert: Stabiler Umsatz - Gewinn sinkt in den ersten neun Monaten (APA)
|
08:10
|EQS-AFR: VERBUND AG: Bekanntmachung über die Veröffentlichung eines Finanzberichtes (EQS Group)
|
04.11.25
|Verluste in Wien: ATX Prime beendet die Dienstagssitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
04.11.25
|Börse Wien: ATX präsentiert sich schlussendlich schwächer (finanzen.at)
|
04.11.25
|Dienstagshandel in Wien: ATX Prime fällt zurück (finanzen.at)
|
04.11.25
|ATX-Handel aktuell: So steht der ATX nachmittags (finanzen.at)
|
03.11.25
|Freundlicher Handel: ATX letztendlich im Aufwind (finanzen.at)
|
03.11.25
|Börse Wien in Grün: ATX am Montagnachmittag im Plus (finanzen.at)