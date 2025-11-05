Verbund-Aktie: Baader Bank hält an "Reduce"-Empfehlung fest

Die Analysten der Baader Bank haben ihr Anlagevotum "Reduce" für die Aktien des Verbunds in Reaktion auf Drittquartalszahlen bekräftigt.

Das 6-Monats-Kursziel wurde vom zuständigen Experten Pierre-Alexandre Ramondenc bei 67,9 Euro belassen. Die Aktie sei fair bewertet und biete trotz starker Fundamentaldaten nur limitiertes Aufwärtspotenzial, schrieb Ramondec in der am Mittwoch vorgelegten Studie.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Baader-Analysten nun 4,41 Euro für 2025 sowie 3,42 Euro für das Folgejahr. Ihre Dividendenschätzung je Titel beläuft sich auf 2,20 Euro für 2025 sowie 1,71 Euro für 2026.

Am Mittwoch schlossen die Verbund-Titel an der Wiener Börse bei 67,75 Euro.

Analysierendes Institut Baader Bank

