Verbund-Aktie dennoch fester: Analysten bestätigen Verkaufsempfehlung

Die Analysten von Deutsche Bank Research haben ihre Verkaufsempfehlung "Sell" für die Aktie des heimischen Verbund bestätigt.

Auch das Kursziel in Höhe von 55 Euro wurde für die Papiere des Stromversorgers vom zuständigen Experten Olly Jeffery unverändert beibehalten.

Die Prognose für die österreichischen Laufwasserkraftwerke im zweiten Quartal hat sich laut der Deutsche Bank weiter verschlechtert, ie könnten nun 36 Prozent unter dem Normalwert liegen. Zudem wird die Verbund-Aktie mit einem Aufschlag von etwa 40 Prozent gegenüber dem Branchenkollegen auf Basis des 3-Jahres-KGV gehandelt und erscheint teuer, da das Aufwärtspotenzial durch die Übergewinnsteuer begrenzt werde, hieß es weiter.

Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten unverändert 2,85 Euro für 2026, sowie 3,96 bzw. 3,48 Euro für die beiden Folgejahre.

Zum Vergleich: Am Dienstag notieren die Verbund-Titel an der Wiener Börse zeitweise bei 60,00 Euro, was einem Plus von 0,84 Prozent entspricht.

Analysierendes Institut Deutsche Bank Research

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ste/mik

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