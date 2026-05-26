Verbund Aktie
WKN: 74640 / ISIN: AT0000746409
|Analysteneinschätzung
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26.05.2026 12:37:00
Verbund-Aktie dennoch fester: Analysten bestätigen Verkaufsempfehlung
Die Prognose für die österreichischen Laufwasserkraftwerke im zweiten Quartal hat sich laut der Deutsche Bank weiter verschlechtert, ie könnten nun 36 Prozent unter dem Normalwert liegen. Zudem wird die Verbund-Aktie mit einem Aufschlag von etwa 40 Prozent gegenüber dem Branchenkollegen auf Basis des 3-Jahres-KGV gehandelt und erscheint teuer, da das Aufwärtspotenzial durch die Übergewinnsteuer begrenzt werde, hieß es weiter.
Beim Gewinn je Aktie erwarten die Deutsche Bank-Analysten unverändert 2,85 Euro für 2026, sowie 3,96 bzw. 3,48 Euro für die beiden Folgejahre.
Zum Vergleich: Am Dienstag notieren die Verbund-Titel an der Wiener Börse zeitweise bei 60,00 Euro, was einem Plus von 0,84 Prozent entspricht.
Analysierendes Institut Deutsche Bank Research
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html. (Die veröffentlichten Weblinks werden von der Internetseite der dpa-AFX unverändert übernommen.)
ste/mik
ISIN AT0000746409 WEB http://www.verbund.com
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